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هالاند يفوز بجائزة لاعب الجولة فى دورى أبطال أوروبا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الأسبوع الأول من مباريات إياب ثمن نهائي .

ووفقًا للموقع الرسمي ليويفا، فإن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين خلال تعادل فريقه مع إشبيلية بنتيجة 2-2.

ونافس هالاند على الجائزة:

- الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، الذي قام بـ 9 تصديات خلال تعادل فريقه مع 1-1.

- البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ، الذي ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة خلال الانتصار على لايبزيج 2-0.

- البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب وسط بورتو، الذي أحرز هدفين وساهم في إقصاء يوفنتوس من البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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