شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يفوز بجائزة لاعب الجولة فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الأسبوع الأول من مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للموقع الرسمي ليويفا، فإن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين خلال تعادل فريقه مع إشبيلية بنتيجة 2-2.

ونافس هالاند على الجائزة:

- الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، الذي قام بـ 9 تصديات خلال تعادل فريقه مع برشلونة 1-1.

- البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، الذي ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة خلال الانتصار على لايبزيج 2-0.

- البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب وسط بورتو، الذي أحرز هدفين وساهم في إقصاء يوفنتوس من البطولة.