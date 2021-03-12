شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه في إصابة لاعب سموحة بقطع بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب أحمد جمال، مدافع سموحة، باشتباه بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال مباراة فريقه أمام أسوان، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية.

وفاز سموحة بخماسية نظيفة على حساب أسوان، بالجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز.

وخرج اللاعب من المباراة إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، وأجرى أشعة أثبتت اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان أحمد جمال، قد شارك في المباراة أساسيا، إلا أنه أصيب مع بداية الشوط الأول، وحل محله محمد شكري في الدقيقة السادسة.

وكان حسام حسن مهاجم سموحة، اعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، سجل هدفين في مرمى أسوان.

وفاز سموحة على أسوان اليوم 5-0 في الجولة 16 من المسابقة، على ستاد الإسكندرية.

ورفع حسام حسن رصيده إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة الهدافين، يليه الثلاثي عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري، ويوسف إبراهيم أوباما، لاعب الزمالك، وأحمد سمير، لاعب طلائع الجيش ولكل منهم 7 أهداف.