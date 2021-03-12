شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي يغادر «جروب» الزمالك بعد خروجه من حسابات كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مدحت عبدالهادي المدرب العام بنادي الزمالك جروب التواصل بين أعضاء الجهاز الفني للزمالك عبر تطبيق «الواتس آب» بعدما ترك رسالة لباقي أعضاء الجهاز الفني تمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

كانت اللجنة الثلاثية المؤقتة قد اتخذت قرار برحيل مدحت عبدالهادي وعبدالحليم على وأشرف قاسم مع جايمي باتشيكو.

جاءت مغادرة مدحت عبدالهادي للجروب بعدما تأكد من عدم استمراره في الجهاز الفني المعاون مع المدرب الجديد باتريس كارتيرون واستقرار إدارة النادي على تغيير أعضاء الجهاز المعاون لباتشيكو بالكامل.

وترك مدحت عبدالهادي رسالة على جروب الجهاز الفني وجه لهم فيها الشكر عن الفترة التي قضاها مع الفريق مؤكدا دعمه ومساندته لأي جهاز فني جديد سيقود الزمالك مع باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك بقوة خلال الفترة الراهنة لمشواره في البطولة الأفريقية في أول اختبار رسمي لباتريس كارتيرون المدير الفني الجديد.

مباراة الزمالك والترجي المقبلة ستكون المباراة الرسمية الأولي للمدير الفني باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق مع اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك.

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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