شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير شامل في خطط ليفربول تجاه محمد صلاح «يقود مشروع النادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غير نادي ليفربول الإنجليزي خطته بشأن رحيل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وفريق الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأنباء الأخيرة التى ترددت بشدة عن رحيل النجم المصري خلال الفترة الماضية خاصة في ظل أزماته المستمرة خلال المباريات الأخيرة مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع بعض من نجومه هذا الصيف، ليس من ضمنهم محمد صلاح.

وأكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح، على عكس ما تردد حول وجود اتجاه للتفريط في الفرعون المصري، وأن ليفربول لن يستغنى عن صلاح، وإنما سيعتبرونه أساس المشروع الجديد، وسيعززون الفريق بصفقات قوية حوله.

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج.

وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية. وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد- تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.

صلاح سجل هدفا خلال لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني خلال لقاء العودة أمام الفريق الألماني والذي انتهت في النهاية بفوز الريدز برباعية بمجموع اللقاءين. وأصبح النجم المصري مسجلا 25 هدفا في كافة المسابقات واعتلى عرش الهدافين للاعبين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا.ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، تزعم صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا.

ليفربول الإنجليزي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق لايبزيج الألماني خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر بهدفين نظيفين. وكان ليفربول فاز على الفريق الألماني في جولة الذهاب بنفس النتيجة ليصبح مجموعه أهدافه في اللقاءين 4/صفر.