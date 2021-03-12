شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الأحد استعدادًا لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي «كاف»، وذلك قبل انطلاق مران بعد غدا الأحد.

ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان لاعبو الزمالك قد رحبوا بمديرهم الفني الجديد باتريس كارتيرون المدير الفني الذي تولى المهمة الفنية بداية من مران اليوم.

وتعد مباراة الزمالك والترجي هي المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق مع اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك.

مباراة الزمالك والترجي التونسي تقام يوم الثلاثاء المقبل، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.