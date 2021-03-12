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«زد» يكشف موقفه الرسمي من رحيل أسامة نبيه إلى الزمالك

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي زد المشارك بدورى القسم الثاني موافقته على الاستقالة التي تقدم بها أسامة نبيه المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي.

وأصدر نادي زد بيانا رسميا أعلن فيه استقالة أسامة نبيه، مع توجيه الشكر له على الفترة السابقة.

وكشفت إدارة زد أنها بصدد تشكيل جهاز فني جديد قادر على تحقيق أهدافها واستكمال مسيرة البناء في الفترة المقبلة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة له نحو تحقيق الهدف.

جاءت استقالة أسامة نبيه من نادي زد بعد التعادل مع بورتو السويس سلبيا، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية المصري.

ويحتل نادي زد المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 16 مباراة وابتعد تماما عن صراع التاهل للدورى الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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