شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع نظام تدريب جديد للاعبي الزمالك في أول مران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظام تدريبي جديد للاعبين على المستوى الفني أو البدني خصوصا بعد استعانته بالإسباني فيرناندو مخطط الأحمال.

قام باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في المران الأول بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على هامش المران الجماعي المقام اليوم بأرض استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وأدت المجموعة الأولى من لاعبي الزمالك الذين خاضوا مباراة الأمس أمام سيراميكا مرانا بدنيا فقط بعد الاستشفاء لتفادي تعرضهم للإجهاد وأشرف علي تدريبهم فيرناندو المدرب المساعد ومخطط الأحمال الجديد بنادي الزمالك.

فيما خاض باقي المجموعة من اللاعبية بعد التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد.

كان باتريس كارتيرون قد أدخل بعض التدريبات الفنية للتدريب على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، في مران اليوم لتعويد اللاعبين وتخفيظهم بعد الجمل الجديدة

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة بالكرة بطول ملعب التدريب لتنفيذ ما قام بشرحه المدير الفني قبل المران.

الزمالك والترجي التونسي هي المباراة الرسمية الأول للمدير الفني الجديد باتريس كارتيرون والتى يستعد لها الزمالك بمنتهى القوة.

وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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