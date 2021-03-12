شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ليفربول حدد موقفه بشكل حاسم مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الجمعة، عن موقف ليفربول من رحيل نجمه المصري محمد صلاح، الصيف المقبل.

وارتبط اسم صلاح، 28 عامًا، بمغادرة ليفربول في الصيف، رغم امتداد عقده حتى صيف 2023، بعد تصريحاته التي قال فيها إن أي لاعب يتمنى اللعب لريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب صحيفة «إندبندنت«البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع بعض من نجومه هذا الصيف، ليس من ضمنهم محمد صلاح

وأكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع محمد صلاح نهائيا وبشكل حاسم وذلك على عكس ما تردد حول وجود اتجاه للتفريط في الفرعون المصري.

وأوضح التقرير، أن ليفربول لن يستغنى عن محمد صلاح وإنما سيعتبرونه أساس المشروع الجديد، وسيعززون الفريق بصفقات قوية حوله.