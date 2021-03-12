شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كاف يكشف سر تعلق نجله بالنجم محمد صلاح وخطة تطوير الكرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد لكرة القدم «كاف» والذي انتخب اليوم لمدة 4 سنوات، إنه يتشرف باختياره لهذا المنصب.

وأضاف: «سنجعل العالم يحترمنا مستقبلا.. قارتنا غنية بالمواهب، فقد أنجبت دروجبا ومحمد صلاح لاعب ليفربول الذي يثير إعجاب نجلي بشدة ويعتبره مثله الأعلى وحريص على مشاهدة كل مبارياته مع فريقة الإنجليزي، لذلك سنثبت للجميع أننا قارة مواهب بالفعل وقارة تملك أفكارا إدارية خلاقة».

وكشف موتسيبي: «سنعيد مراجعة عقود البث التلفزيوني. سننصت للجميع لقد أخبرني عدد من رؤساء الاتحادات الحاضرين عن آخر زيارة قابلوا فيها الرؤساء السابقين للكاف. أعدهم أني سأكون مختلفا وسأكون قريبا من الجميع».

كما تحدث موتسيبي بنوع من الحماس: «نعم يحدوني نوع من الحماس كي أسهم بشكل أو بآخر في تطوير إيرادات الكرة الأفريقية. سنوقع اتفاقيات مع شركات اقتصادية خاصة وسنجعل كما قلت العالم يحترم أفريقيا من خلال كرة القدم».