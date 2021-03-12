شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يرحبون بالمدير الفني الجديد كارتيرون في مرانه الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب لاعبو نادي الزمالك بمديرهم الفني باتريس كارتيرون المدير الفني الذي تولى المهمة الفنية اليوم خلفا للبرتغالي المقال جايمي باتشيكو بعد قيادته لمران الزمالك الأول.

وحرص باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد على الاجتماع باللاعبين سريعا قبل انطلاق المران وقدم لهم التهنئة بعد الفوز على سيراميكا في لقاء أمس وتقديم عرض قوي.

وطلب باتريس كارتيرون اللاعبين التركيز الشديد في المباريات المقبلة، لأنه لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها بمساعدة اللاعبين في نادي الزمالك من أجل إسعاد جماهير الزمالك العظيمة التي تقف خلف الزمالك بكل قوة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد في نادي الزمالك قد أعلن تشكيل الجهاز الفني المعاون له والذي سيضم أسامة نبيه بعد موافقته وموافقة كارتيرون على شغل منصب المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب مساعد وعمرو عبدالسلام مدربًا لحراس المرمي والأسباني فيرنانديز مخطط الأحمال وأحمد شعبان محلل الأداء الفني ومترجم ومحمد أسامة رئيسًا للجهاز الطبي.