شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكتسح شقيقه عبدالله «6-3» في تاريخ مواجهات الأخوين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، دائما يحظو باهتمام من عشاق الكرة المصرية خاصة في ظل المواجهات الكروية التي تجمعه بشقيقه الأصغر عبدالله جمعة الجناح الأيسر لنادي الزمالك.

ونستعرض في التقرير التالي نتيجة المواجهات التي جمعت صالح بشقيقه الأضغر عبدالله جمعة

كأس مصر 2015

الأخوان جمعة، يمتلكان رصيدا مميزا من المواجهات الكروية الساخنة والمميزة، وكان أبرزها عندما التقى الأهلي مع المصري في نهائي كأس مصر يوم 15 اغسطس لموسم 2015 -2016، وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف في الأشواط الإضافية.

وبعد هذا اللقاء قام صالح جمعة بمواساة شقيقه الأصغر عبدالله لأنه كان يرتدي القميص الأخضر البورسعيدي، ويعد هذا اللقاء الأول الذي تفوق فيه صالح على شقيقه.

بطولة السوبر المصري 2016

فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بخطأ قاتل من حارس مرماه أحمد مسعود، استغله وليد أزارو مهاجم الأهلي حينها، لينال صالح جمعة الفوز الثاني على شقيقه تقابلا داخل الملعب أو من الخطوط.

هدف على معلول في الزمالك الموسم قبل الماضي

موسم 2017/2018، فاز الأهلي على الزمالك بهدف على معلول بعد أن تمكن من حسم الدوري الممتاز بثلاثية في شباك المقاولون العرب، ليكون التفوق الثالث لصالح جمعة على عبدالله.

سوبر فايلر

فاز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري بثلاثية مقابل هدفين في أول لقاء جمع بين فايلر وميتشو، ليصبح التفوق الرابع للأخ الأكبر.

وكان الأهلي متقدما في هذا اللقاء بثلاثية دون رد واستطاع الزمالك الغائب في هذا اللقاء والعائد في أخر 20 دقيقة من اللقاء بتسجيل هدفين متتالين من ضربتين جزاء.

مباراة الأتوبيس

انسحب الزمالك من لقاء الأهلي الموسم الماضي في الدور الأول بعدما اعترض الأبيض على موعد اللقاء خاصة وأن الفريقين اجتمعا قبل لقاء الانسحاب بأربعة أيام في سوبر الإمارات الذي شهد معركة دامية بين اللاعبين وجمهور الفريقين من المدرجات، ليكون هذا التفوق الخامس لصالح على عبدالله.

دوري أبطال أفريقيا (القاضية ممكن)

خسر الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بثنائية لهدف بعدما سجل محمد مجدي قفشة هدف القاضية ممكن في شباك أبوجبل، ويكون هذا هو التفوق السادس والأخير الذي يفوز به صالح جمعة على شقيقه الأصغر.

تفوق عبدالله جمعة على صالح

سوبر الإمارات، خسر الأهلي من الزمالك السوبر المصري بركلات الترجيح في الموسم الماضي الذي شهد أحداث مؤسفة بين لاعبي الفريقين والجماهير الحمراء والبيضاء، ويعد هذا اللقاء أول تفوق لعبدالله.

لقاء وصول الأتوبيس

بعد انسحاب الزمالك في الدور الأول من الموسم الماضي، وفي الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي نجح الزمالك في تلقين الأهلي فوزا عريضا بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدف، ليصح هذا اللقاء التفوق الثاني الذي يفوز به عبدالله جمعة على شقيقة الأكبر.

الزمالك يهزم سيراميكا بثنائية في لقاء وداع باتشيكو

لقاء الخميس الماضي 10/3/2021 أمام سيراميكا، ثأر عبدالله جمعة من شقيقة الذي يلعب في صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وقاد عبدالله فريقه للفوز على بهدفين نظيفين، وخسر صالح جمعة اللقاء الثالث أمام شقيقه الأصغر.

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار

صالح وعبدالله جمعة تاريخ من المواجهات بين الانتصار والانكسار