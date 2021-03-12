شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن تجدد إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول الظهير الأيسر، سوف يغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، في المباراة التي تقام يوم 16 مارس الحالي في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن 2021.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد الجهاز الطبي أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.
وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.
وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.
كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة فيتا كلوب يوم 16 مارس الحالي.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر خارج مصر لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا للعام الحالى، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب 16 مارس الحالي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
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