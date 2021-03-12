شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن تجدد إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول الظهير الأيسر، سوف ‏يغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، في المباراة التي تقام يوم 16 مارس الحالي في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن 2021.‏

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد الجهاز الطبي أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.‏

وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.‏

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الحالي.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا للعام الحالى، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب 16 مارس الحالي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا .‏