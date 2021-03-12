شكرا لقرائتكم خبر عن ولد يحيى يكشف سبب انسحابه من انتخابات رئاسة كاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الموريتاني أحمد ولد يحيى، المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باستضافة المغرب لاجتماع «كاف» لاختيار قياداته الجديدة.

وواصل: «نحن ممتنون للدور الكبير الذي لعبه فوزي لقجع في إحداث التوافقات وتسهيل الأمور لنصل هذه المحطة بنضج كبير وواضح لما فيه مصلحة الكرة المغربية».

واستمر رئيس الاتحاد الموريتاني «نعول كثيرا على الفترة المقبلة كي تخرج الكرة الأفريقية من الوضع الحالي ونتطلع لما هو أفضل ولعل الإشارات الإيجابية التي حملها مؤتمر الرباط توحي بأن المستقبل سيكون أفضل».

وختم ولد يحيى: «أسرة كرة القدم الأفريقية اجتمعت بالمؤتمر تحت شعار الوحدة وهذه الوحدة هي السبيل للتطور وإعلان الكرة الأفريقية قدومها بشكل أقوى مما كانت عليه بشكل يكافئ الكفاءات والمواهب التي تزخر بها».

وقال ولد يحيى: «أعلنت قبل أيام وأنا في نواكشوط انسحابي من انتخابات الكاف لمصلحة الكرة الأفريقية وهو ما تحقق في وجود المجلس الجديد».

ونال ولد يحيى منصب النائب الثاني، فيما أصبح السنغالي أوجستين سنجور النائب الأول، خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف بالمغرب.