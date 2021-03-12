شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وحماس وروح قتالية في أول مران لباتريس كارتيرون مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد المران الأول لنادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون حالة من الجدية والحماس والروح القتالية من اللاعبين الذين شاركوا في المران.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد على تلقين لاعبي الزمالك طريقة العمل الجديدة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

باتريس كارتيرون مع الزمالك في أول ظهور له في التدريبات بعد تعاقده رسميا مع اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك ظهر واثقا من نفسه وبدأ عمله على الفور بمنتهى الجدية نظرا لأهمية المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وخاص لاعبو الزمالك مع كارتيرون اليوم أول مران الذي تضمن بعض التدريبات الفنية للتدريب على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض لاعبو الفريق «تقسيمة» بطول ملعب التدريب لتنفيذ ما قام بشرحه كارتيرون مع الزمالك اليوم في أول مهمة فنية له.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.