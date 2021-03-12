شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأرجنتين يرفض إغراءات الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع المدير الفني لنادي ريفر بليت، مارسيلو جاياردو.

وقالت شبكة «تي إن تي سبورت» إن النادي السعودي قدم عرضا مغريا للمدرب الأرجنتيني من أجل التعاقد معه استعدادا للموسم المقبل.

وأوضحت أن الهلال عرض التعاقد مع جاياردو لمدة 3 أعوام، براتب سنوي 10 ملايين دولار، لكنه رفض مفضلا البقاء مع فريقه.

كما كشف التقرير الصحفي أن الهلال عرض على جاياردو أن يبدأ مهمته في يونيو المقبل، مع منحه الحق في اختيار صفقتين عالميتين لضمهما للفريق الأزرق، لكنه لم يستجب لكل المغريات.

وكان الهلال قد حقق فوزا مستحقا على الوحدة 4/ 2 وهو ما منحه تصدر مسابقة الدورى السعودي الممتاز، إلا أن إدارة الهلال قررت إقالة المدير الفني الروماني للفريق والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق السعودي الفترة المقبلة.