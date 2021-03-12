شكرا لقرائتكم خبر عن نيستو يقود التعاون السعودي بعد رحيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي التعاون السعودي توصله إلى اتفاق مع الصربي نيستو، لتدريب الفريق الأول خلفًا لباتريس كارتيرون الذي انتقل لتدريب نادي الزمالك المصري.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة التعاون اتفقت أمس، مع نيستو، ليحل مكان باتريس كارتيرون، والذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، قبل إعلان نادي الزمالك، التعاقد معه.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الصربي إلى مدينة بريدة، اليوم الجمعة، للتوقيع رسميًا مع التعاون.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إلغاء عقد كارتيرون، هو ارتفاع الراتب الشهري له، والذي يصل إلى 150 ألف دولار.

وانتقل باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك، خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.