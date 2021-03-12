شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو: الهلال السعودي ناكر للجميل وهذا سبب بكائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، استياءه الشديد من طريقة التضحية به من تدريب الفريق السعودي.

وقال المدرب الروماني لصحيفة برو سبورت الرومانية: «لا أعتقد أن كرة القدم ناكرة للجميل، لكن هذه هي الحياة، كان من الصعب عليّ مغادرة الهلال، خصوصا بعد فوزي بالبطولة الآسيوية».

وتابع: «في كرة القدم تصل إلى النجاح بعد مرورك بصعوبات عدة، وكثير من الإحباطات التي يتوجب عليك قبولها، لتساعد نفسك على تخطيها في المستقبل».

وأضاف: «خلال وداعي للهلال بكيت، هذا أمر طبيعي لأني قضيت 8 أشهر معهم، وحققت ثلاثية تاريخية».

واستدرك: «لم أتوقع أن يستغنوا عني بهذه السهولة، بعدما بنيت فريقا قويا تحقيقا لرغبة الإدارة».

وأوضح: «قدمنا أداء كبيرا لأننا عملنا على ربط العلاقات المهمة والعميقة بين الموظفين واللاعبين والإدارة، لذلك كان الفراق حزينا».

وكشف أنه لم يسعَ أو كان يرغب في الرحيل ولم يعجبه قرار الإقالة لكونه مقاتلًا ويحب الفوز دائما.

وأوضح: «الهلال يغير المدربين باستمرار، أنا وكوزمين المدربين الأكثر استمرارا منذ سنوات، لكن أعتقد أن وضعي كان مميزا لأني فزت بالحد الأقصى من البطولات».

وأضاف: «تمنيت لو تحلت إدارة الهلال ببعض الصبر حتى نهاية الموسم، لأن الفريق كان يحتاج الوقت ليستعيد مستواه».

وأتم: «كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الهلال، ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها».