شكرا لقرائتكم خبر عن كيجارد وريف بطل «دبي للرجل الحديدي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الدنماركي دانيل بي كيجارد بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين للنسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي جرت، الجمعة، وتنافس فيها أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة.

أقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وجرت المنافسات على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا، وفي شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم.

وقطع كيجارد المسافة البالغة 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري بزمن 3 ساعات، و33 دقيقة، وثانيتين، متقدماً على البرتغالي فيليب أزيفيدو، والسويدي راسموس سفنينجسون.

وفي فئة السيدات المحترفات فازت بطلة العالم السويسرية دانيلا ريف بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 3 ساعات و56 دقيقة و54 ثانية، لتستعيد بذلك اللقب بعد أن فقدته العام الماضي وكانت قد فازت به 5 مرات من قبل.

وشارك 30 رياضياً ورياضية من الإماراتيين في البطولة من بينهم 27 من الرجال و 4 سيدات.