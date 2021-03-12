شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع» يتصدر بطولة أبوظبي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الجمعة منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أحدث بطولات الاتحاد التي ينظمها، باستخدام تصنيف رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، وذلك في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأسدل الستار على منافسات اليوم الأول، بفوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 16,050 نقطة، ونادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف برصيد 12,600 نقطة، وأكاديمية كوماندو جروب في المركز الثالث برصيد 9,050 نقطة.

مستويات رفيعة

وأشاد محمد سالم الظاهري بجهود الطاقم الفني والإداري والشركاء الذين ساهموا في إنجاح البطولة وظهورها بالشكل المشرف، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة والمعتمدة في البرتوكول الصحي للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم.

وقال الظاهري إن البطولة في نسختها الأولى، أنتجت مستويات فنية رفيعة، وسلطت الضوء على مجموعة من المواهب الصاعدة.

وأضاف أن البطولة تتمتع بأهمية خاصة من ناحية توقيتها، حيث تقام قبل أقل من شهر من انطلاقة أبرز حدث على ساحة الجوجيتسو العالمية والمتمثل ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 6 إلى 9 أبريل/نيسان المقبل.

شهدت منافسات اليوم الأول أداء راقياً لأبطال الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب ونجحوا في تحقيق مجموعة من الميداليات الملونة، منهم لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو فراج خالد العولقي، الفائز بذهبية البطولة عن فئة الشباب وزن 73 كجم، والغلا فيصل الحوسني من أكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 الفائزة بالميدالية الذهبية عن وزن 40 كجم.

وعلى صعيد فئة البالغين تمكن البرازيلي ريكسون فييرا حامل الحزام الأزرق من تحقيق الميدالية الذهبية عن وزن 69 كجم، بعد نزال مثير مع المصري مؤيد بركات، وتمكن الآذري فيرودين ناصروف لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تحقيق ذهبية الأساتذة وزن 85 كجم.