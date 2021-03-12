شكرا لقرائتكم خبر عن فاصلة مثيرة لدوري السلة بين الشارقة وشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنطلق في الثامنة من مساء السبت على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، المباراة الفاصلة بين فريقي شباب الأهلي وضيفه الشارقة، والتي ستكون مواجهة نارية، لكونها ستحدد الفائز بلقب بطل دوري الإمارات لكرة السلة للموسم الحالي 2020-2021.

وكان الشارقة فرض مباراة فاصلة على نظيره «الفرسان» بعد فوزه عليه بنتيجة 72-70 في مباراة إياب الدور النهائي لدوري الإمارات لكرة السلة التي جمعت الفريقين في 6 مارس/آذار الجاري، على صالة نادي الشارقة، علماً بأن «الفرسان» كان قد هزم «الملك» في مباراة الذهاب بنتيجة 82 - 69 في المباراة التي أقيمت في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي على صالة شباب الأهلي.

وبتساوي الفريقين في عدد مرات الفوز بواقع مرة لكل منهما «ذهاباً وإياباً»، أحيل التتويج باللقب إلى الفاصلة، بحسب ما يقضي به نظام البطولة.