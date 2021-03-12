لاتسيو يحقق فوزاً مهماً على كروتوني

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روما: منح الإكوادوري فيليبي كايسيدو ثلاث نقاط غالية للاتسيو عندما سجل هدفاً في الوقت القاتل لفريقه ويساهم في فوزه 3-2 على كروتوني متذيل الترتيب، ضمن افتتاح منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف لاتسيو الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (14)، الإسباني لويس ألبرتو (39)، وكايسيدو (85)، فيما أحرز النيجيري سيمون نوانكو ثنائية كروتوني (29 و50).

واستعاد لاتسيو بهذا الفوز نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد خسارتين متتاليين في آخر مباراتين له أمام بولونيا 2-صفر، وأخيراً أمام يوفنتوس حامل اللقب 3-1.

وبالتالي، رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، مبقياً نوعاً ما آماله في المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما مني كروتوني الجريح بهزيمته رقم 20 في الدوري وبقي مع 15 نقطة في قعر جدول الترتيب.

وتحضر لاتسيو بهذا الانتصار بشكل جيد للاختبار الشاق الذي ينتظر الأربعاء خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث سيكون فريق المدرب سيموني إينزاغي أمام مهمة شبه مستحيلة لتعويض خسارته الكبيرة ذهابا على أرضه 1-4.

ويلعب في وقت لاحق أتالانتا الخامس مع سبيتسيا الذي يحتل المركز الخامس عشر، إذ يسعى الأول إلى حجز مقعد له في مقدمة جدول الترتيب التي تشهد منافسة حامية.