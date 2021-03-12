فورمولا واحد: فيرشتابن الأسرع في اليوم الأول من التجارب التحضيرية

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اَلصَّخِير: كان سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الأسرع الجمعة على حلبة البحرين الدولية في اليوم الأول من التجارب التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتمتد التجارب التحضيرية لثلاثة أيام استعدادا لبدء الموسم الجديد الذي ينطلق في 28 الحالي من حلبة البحرين بالذات، بعدما تم تأخير الانطلاق لأسبوع وترحيل السباق الأسترالي الافتتاحي الى موعد لاحق بسبب قيود السفر المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان فيرشتابن السائق الأكثر تواجدا على الحلبة في اليوم الأول، إذ شارك في جولتي التجارب وخاض 139 لفة، متقدماً في أسرعها على سائقي ماكلارين مرسيدس البريطاني لاندو نوريس (46 لفة) وألبين رينو الفرنسي إستيبان أوكون (129 لفة).

ورغم أن حصة بعد الظهر شهدت عاصفة رملية، مع تأثر ظروف الحلبة بشكل ملحوظ، إلا أن مستويات التماسك تحسنت بمرور الوقت، وتمكن العديد من السائقين من تحسين أوقاتهم وأبرزهم فيرشتابن الذي يعتبر المنافس الأبرز هذا الموسم لبطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي اكتفى الجمعة بالمركز العاشر بعدما خاض 42 لفة فقط.

وبعدما اكتفى بست لفات فقط على الحلبة بسبب مشكلة في علبة السرعات، أنهى السائق الثاني لمرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس اليوم الأول في المركز الأخير مباشرة خلف الوافد المنتظر مع فريق هاس فيراري الألماني ميك شوماخر، نجل الأسطورة ميكايل شوماخر بطل العالم سبع مرات.

وحقق السائق الجديد لفيراري الإسباني كارلوس ساينس بداية واعدة مع الفريق الإيطالي بحلوله خامسا (57 لفة)، فيما جاء زميله شارل لوكلير من موناكو في المركز الحادي عشر (59 لفة) وسائق "سكوديريا" السابق وأستون مارتن مرسيدس الحالي الألماني سيباستيان فيتل في المركز الثالث عشر (51).

ويمني فريق فيراري الظهور بشكل أفضل من 2020 الذي قدم فيه أسوأ موسم له منذ 1980 بعدما حل سادساً خلف فرق مثل رينو وريسينغ بوينت.

وأي أمل بتخطي خيبة 2020 مرتبط الى حد كبير بالسيارة الجديدة "أس أف 21" التي ستزود بوحدة طاقة جديدة بالكامل، لكن مدير الفريق ماتيا بينوتو بدا أواخرا الشهر الماضي حذرا حيال حظوظ الفريق في المنافسة على الانتصارات التي يعود آخرها الى جائزة سنغافورة عام 2019.

وقال "ما أعتقد أنه (سيؤدي الى تعافينا) هو إرادتنا للفوز. أنا لا أقول إننا سنفوز. أعتقد أننا بحاجة لنكون واقعيين. هناك سيارات (مثل مرسيدس المتوجة باللقب العالمي في المواسم السبعة الماضية) كانت قوية جدا العام الماضي، ومع تجميد (تطوير) السيارة جزئيا، ستكون بالتأكيد قوية جدا مجددا في 2021".

وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا، ستخوض فرق الفورمولا واحد موسم 2021 بسيارات مشابهة الى حد كبير لتلك التي اعتمدتها في 2020 باستثناء بعض التعديلات الانسيابية.

واستنادا الى هذا الواقع الذي يحد من حجم التعديلات للموسم المقبل، كشف بينوتو أنه "في 2021، سنركز على تطوير سيارة 2022. سيكون ذلك هدفنا الأساسي، وبالتالي لن نمضي الكثير من الوقت خلال الموسم على سيارة 2021".

ترتيب العشرة الأوائل في اليوم الأول من التجارب:

1 الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول هوندا)

2 البريطاني لاندو نورس (ماكلارين مرسيدس)

3 الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين رينو)

4 الكندي لانس سترول (أستون مارتن مرسيدس)

5 الإسباني كارلوس ساينس (فيراري)

6 الإيطالي أنتونيو جوفيناتسي (ألفا روميو فيراري)

7 الأسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين مرسيدس)

8 الفرنسي بيار غاسلي (ألفا تاوري هوندا)

9 الياباني يوكي تسونودا (ألفا تاوري هوندا)