شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادى من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويأتي ذلك من أجل منح الفرص لأعضاء النادى لمساندة ودعم الفريق فى هذه المباراة المهمة، ومن المقرر توزيع الدعوات من مكتب مدير الأمن.

وطلب المستشار عماد عبد العزيز طبع وتوزيع الدعوات المجانية وعددها 500 دعوة بدءاً من غد السبت فى الخامسة مساءً بعدد دعوة واحدة فقط لكل عضو، من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفنى الجديد بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وتعد مواجهة الترجى التونسى مباراة لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التى يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وستكون المباراة الثانية والتى من المقرر إقامتها فى مستهل شهر أبريل المقبل مصيرية أمام مولودية الجزائر، الذى ينافس الزمالك على تأشيرة التأهل بالمجموعة، ولا بديل فيها عن الفوز أيضاً، فيما يختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات باستضافة تونجيث السنغالي وسيكون بحاجة لتحقيق لفوز لضمان التأهل.