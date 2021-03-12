شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن الزمالك 3/0 فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة الـ 14 بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 والتى أقيمت على صالة الفريق الأبيض بالقلعة البيضاء.

ويواصل الأهلى بهذه النتيجة إحتلال المركز الأول فى المسابقة برصيد 39 نقطة بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 27 .

كما نجح فريق رجال الأهلى فى تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى منذ قليل بنفس النتيجة فى إطار مواجهات الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من القناة مع طلائع الجيش والداخلية مع سموحة وسبورتنج مع بتروجت والطيران مع الزمالك والترسانة مع هليوبوليس.

ويحتل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول برصيد 20 نقطة يليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة ثم الأهلى فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 15 نقطة و سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.

شهدت الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة التى أقيمت الإثنين الماضى فوز كل من، هليوبوليس على القناة 1/3، و بتروجت على الترسانة 1/3 و الزمالك على الداخلية 0/3، والأهلي على الطيران 0/3، والاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2/3 .