شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقود تدريبات البنك الأهلى بعد التعافى من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، مران الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذى أبعده عن قيادة الفريق خلال مواجهتي أسوان والمحلة فى الجولتين السابقتين من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقبل انطلاق المران، اجتمع خالد جلال مع الجهاز الفني واللاعبين فى حضور كل من محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق والعميد حاتم سمير المدير التنفيذى.

وحرص خالد خلال أثناء حديثه للاعبين على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والاحتفاظ بالروح القتالية العالية التي ظهرت خلال المبارتين السابقتين

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري القوية الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .



تدريبات البنك الاهلى (2)



تدريبات البنك الاهلى (3)



تدريبات البنك الاهلى (4)