شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تنزانيا الأحد على متن طائرة خاصة لمواجهة نامونجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، على السفر إلى تنزانيا يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز نجح فى اقتناص أول ثلاث نقاط فى دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقيا، بعدما حقق الفوزعلى نكانا الزامبى بنتيجة 3 / 0، لاسيما أن مجموعة بيراميدز تضم نكانا ونامونجو والرجاء المغربى.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق بيراميدز إلى تنزانيا في الثانية ظهر الأحد، على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي السماوى من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة وإن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً الأمر الذى قد يؤدى لإجهاد للاعبين وعدم قدرتهم على خوض المباراة بشكل جيد وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وسبق بعثة بيراميدز إلى تنزانيا محمد طاهر إدرى الفريق والطباخ من أجل تجهيز كافة الأمور لاستقبال البعثة، حيث سيقوم طاهر بإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بوصول البعثة حتى لا تحدث أى عرقلة لحظة وصولهم.

ورشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 4 أهداف للفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، على رأسهم هدف محمد فاروق لاعب بيراميدز في مرمى فريق نكانا الزامبي، حيث سجل فاروق الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وجاءت الثلاث أهداف الأخرى المرشحة على النحو التالي: هدف توندي أوستين لاعب إنييمبا النيجيري في مرمى أهلي بنغازي الليبي، وهدف حمزة لحمر لاعب النجم الساحلي التونسي في مرمى جراف دي داكار السنغالي، وهدف محسن ياجور لاعب نهضة بركان المغربي في مرمى نابسا يونايتد الزامبي.