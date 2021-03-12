شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان عن فرض عقوبة مادية تصل إلى 10 آلاف جنيه على كل لاعب بالفريق، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أسوان بخماسية نظيفة أمام فريق سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تعتبر الخزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام البنك الأهلي بثنائية نظيفة وأمام بيراميدز بنفس النتيجة.

من جانبه، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب. وحصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، ثلاث نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه، أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بخمسة أهداف نظيفة، سجلهم، حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف ،بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي. ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غدا السبت، داخل معسكره بالقاهرة، بدون راحة حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال على تصحيح الأخطاء خاصة الدفاعية، التي تسببت في تراجع مستوى الفريق واستقباله 9 أهداف في 3 مباريات فقط.

كان أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، السيد فريد، محمود شبانة، عمرو الحلواني، إيمانويل إيجيبتور، سولمون منساه، أحمد سالم صافي، أحمد بلية، أحمد صغيري، وحمزة مجدي.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، كناريا، محمود حليمو، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي، حسام حسن.