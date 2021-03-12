شكرا لقرائتكم خبر عن خناقات وتشابك بالأيدى مع حكم مباراة الأوليمبي وسبورتنج بالقسم الثاني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة سبورتنج والأوليمبي مشادات واعتداءات من بعض لاعبي الأوليمبي والجهاز الفني، ودخول طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي لتعنيف الحكام.

وفاز فريق سبورتنج على فريق الأوليمبي بدوري القسم الثاني بنتيجة 2 / 1 ، ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري.

اعتداءات مباراة الاوليمبي وسبورتنج

بدأت المباراة باعتراض لاعبى الأوليمبي على حكم المباراة محمد عبد الحافظ بداعى عدم احتساب ضربة جزاء، كما اعترض لاعبو سبورتنج أيضا على عدم احتساب ضربة جزاء مماثلة لهم، ليحتد اللقاء بعد ذلك، ويلجأ لاعبو الأوليمبي والجهاز الفني للاعتراض على الحكم بصورة غير لائقة.

ويدرس مسئولو نادي سبورتنج التقدم بشكوى لاتحاد الكرة مرفق بها الفيديوهات التى توضح أحداث المباراة وتغاضى الحكم عن ضربتي جزاء لصالحهم وليس للنادى الأوليمبي، كما يتردد.

وتستأنف غدا مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، أبرزها مباريات فى الثالثة عصرا، فعلى ملعبه يستضيف الشرقية للدخان المتصدر برصيد 36 نقطة نظيره الفيوم فى لقاء يبحث فيه أبناء علاء إبراهيم العودة للإنتصارات من جديد بعد الهزيمة المفاجئة أمام بنى سويف للإبتعاد بالصدارة أكثر عن أقرب المنافسين المنيا صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة والذى يستضيف أيضا أسمنت أسيوط فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض والذين تلقوا خسارة فى الجولة الماضية أيضا أمام قنا بهدفين نظيفين.