شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع سموحة بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد جمال مدافع فريق سموحة للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام أسوان اليوم والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بخماسبة دون رد. وتعرض اللاعب للإصابة وكشف التشخيص المبدئي إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر عرضه على أحد المختصين بجراحات الصليبى فى مصر لتحديد موعد العملية.

وشارك جمال فى مركز الظهير الأيسر اليوم أمام أسوان رغم أن مركزه ظهير أيمن، لتعويض غياب محمد الترهونى المصاب.

وحصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي ثلاث نقاط مهمة بعد تغلبه على ضيفه أسوان، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد الإسكندرية، بخمسة أهداف نظيفة، سجلها حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.