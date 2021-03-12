شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصمت مدربًا لأحمال الزمالك فى جهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقاد كارتيرون التدريب اليوم وعقد جلسة مع اللاعبين وكذلك مع الإدارة للاتفاق على ما سيتم خلال الفترة المقبلة وخطته وطموحه مع الفريق الأبيض.
ورفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعى المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش فى المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.
كما أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعض التدريبات الفنية للتدريب على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، وخاض لاعبو الفريق "تقسيمة" بطول ملعب التدريب لتنفيذ ما قام بشرحه المدير الفني قبل المران.
وجاءت التقسيمة مطولة بين اللاعبين على شوطين مدة كل شوط نصف ساعة؛ وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين الغائبين عن مشاركة سيراميكا.