شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصمت مدربًا لأحمال الزمالك فى جهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يكون عصمت مدربا للأحمال فى جهاز المدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الراحل مؤخرا عقب فوزه مع الزمالك على سيراميكا أمس.

وقاد كارتيرون التدريب اليوم وعقد جلسة مع اللاعبين وكذلك مع الإدارة للاتفاق على ما سيتم خلال الفترة المقبلة وخطته وطموحه مع الفريق الأبيض.