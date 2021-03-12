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الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏

 

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.‏

 

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

وبشكل مبدئى يخضع على معلول لبرنامج تأهيلى جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية.‏

 

وأكد الجهاز الطبى جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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