شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وبشكل مبدئى يخضع على معلول لبرنامج تأهيلى جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية.
وأكد الجهاز الطبى جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.