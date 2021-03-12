شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.‏