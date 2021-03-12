شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسجل 100 هدف في دورى الأبطال تحت قيادة كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادى ليفربول الإنجليزى بوصول عدد أهدافه إلى 100 هدف تحت قيادة مدربه الألمانى يورجن كلوب، ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول، على «تويتر»، صورة تعبيرية لـ«كلوب» وسط اللاعبين خلال تسجيل الأهداف فى دورى الأبطال، وعلق قائلًا: «الريدز يصل إلى الهدف رقم 100 تحت قيادة يورجن كلوب فى دورى أبطال أوروبا».

وتأهل ليفربول الإنجليزى، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، لدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق لايبزيج الألمانى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «بوشكاش أرينا» فى بودابست العاصمة المجرية، فى إياب دور الـ16 من التشامبيونزليج للموسم الحالى 2020- 2021، وهى نتيجة لقاء الذهاب نفسها التى جمعت الفريقين على الملعب نفسه الشهر الماضى. وعبر المدير الفنى لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بتحقيق انتصار جديد فى دورى أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألمانى فى دور الستة عشر، والتأهل إلى ربع النهائى، واصفًا انتصار الأربعاء بالمذهل والرائع، بعد كسر موجة من النتائج السلبية التى حققها الفريق محليًا فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال «كلوب»، فى تصريحات عقب مباراة ليفربول ضد لايبزيج، والتى أُقيمت على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست: «كانت ليلة جيدة، وخلقنا عدة فرص، هذا هو ليفربول، وكان فوزًا عظيمًا، أليس كذلك؟». وأوضح «كلوب»: «(فابينيو) أوضح لى بشكل كبير أى مركز يُفضل اللعب فيه، سألته بعد المباراة إن كان يحب اللعب كارتكاز أكثر من أى شىء آخر!».

وواصل «كلوب» حديثه عن لاعبه: «ذهبت إلى (فابينيو) وقلت له: (إذًا أنت ترغب فى أن تلعب كلاعب رقم 6 أليس كذلك؟)، لقد أوضح هذا بشكل كبير، جميعنا نرغب فى رؤية (فابينيو) كلاعب رقم 6».