شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يرفض الراحة ويشارك في أول مران مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمود عبدالرحيم «جنش» حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على راحة من المران الجماعي تحت قيادة كارتيرون المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك جنش في أول مران بعد تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون لرغبته في إثبات وجوده وإقناع المدير الفني بأنه الأفضل والأجدر بحراسة عرين مرمى الزمالك الفترة المقبلة.

وتألق جنش بشكل لافت للنظر الفترة الماضية بعد عودته للمشاركة أساسيا مع الزمالك بعد عودة كارتيرون إلى الزمالك للمرة الثانية في فترة ولاية بدأت بالفعل من اليوم بعد رحيل باتشيكو.

وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للعام الحالى.

اقرأ أيضا: كارتيرون يحذر «ثلاثية» الزمالك من التدخل في عمله

أحمد عيد عن عودة كارتيرون إلى الزمالك: «أسوأ قرار من ناس متعرفش في الكورة»