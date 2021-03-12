شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن موتسيبي رئيس «كاف» الجديد.. تجمعه علاقة نسب برئيس دولته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالتزكية عقب انسحاب جميع المرشحين أمامه على المنصب، ليخلف موتسيبي الملجاشي أحمد أحمد في رئاسة «كاف».

ونرصد من خلال التقرير التالي معلومات عن موتسيبي الرئيس الجديد للكاف.

موتسيبي بات أول جنوب أفريقي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي «كاف».

يبلغ من العمر 59 عاماً، حيث وُلد ونشأ في مدينة سويتو ضاحية جوهانسبورج.

حصل موتسيبي على بكالوريوس القانون من جامعة سوازيلاند وعمل بشركة بوما في 1988 قبل أن يصبح شريكاً فيها بعد 5 أعوام فقط.

يعتبر من ضمن أغنى 10 أشخاص في قارة أفريقيا، وتُقدر ثروته بثلاثية مليارات دولار.

تعهد على تخصيص نصف ثروته للأعمال الخيرية وكانت أخرها تخصيص 55.7 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا.

والده كان معلماً في إحدى مدارس جنوب أفريقيا، قبل أن يتحول للعمل التجاري بامتلاك متاجر خاصة بمناجم الذهب.

يعشق كرة القدم ومن أبرز تصريحاته:«أحب كرة القدم حباً غبياً وغير مسئولاً».

اشترى عدداً كبيراً من المناجم مع نهاية التسعينات واقتحم العالم التجاري، قبل أن يقوم بإنشاء شركة في عام 1997 متخصصة في استخراج النحاس والبلاتين والحديد.

متزوج وله ثلاثة أبناء وتجمعه علاقة نسب برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بعد تزوج شقيقته منه.

استحوذ بالكامل على نادي صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2004 بعد عاماً من استحوذاه على 51% منه.

تجمعه علاقة نسب سياسية أخرى، حيث تزوجت شقيقته الصغرى من راديبي عضو الحزب الحكام في جنوب أفريقيا.