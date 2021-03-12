شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن عودة كارتيرون إلى الزمالك: «أسوأ قرار من ناس متعرفش في الكورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على إدارة نادي الزمالك واللجنة الثلاثية التي تدير النادي والمسؤولين عن اللجنة التنفيذية بعد التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

ووصف أحمد عيد عبدالملك قرار إدارة الزمالك بعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق بانه «أسوأ قرار في أسوأ توقيت بسبب أسوأ مدرب من ناس متعرفش في الكورة».

واكد عيد عبدالملك أن باتشيكو تم ظلمه وكان لابد من استمراره وعدم رحيله في هذا التوقيت.

وسبق وانتقد عيد عبدالملك قرار عودة كارتيرون بعد هروبه من الزمالك ورحيله عن الفريق لهثا وراء أموال التعاون السعودي وتخلي عن الزمالك في وقت صعب قبل نهائي القرن.

ويأتي غضب أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق من التعاقد مع كارتيرون بسبب هروبه من الزمالك مؤخرا وانضمامه لنادي التعاون السعودي تمسكه بالرحيل وسداده قيمة شرطه الجزائي في عهد مجلس مرتضي منصور.

وقاد باتريس كارتيرون مع الزمالك اليوم أول مران له بعد توليه المهمة وتوقيع عقود قيادته للفريق.

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