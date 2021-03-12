شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سموحة في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز «القائمة بالكامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد جدول ترتيب هدافي الدورى المصري الممتاز تغيرا كبيرا بعدما نجح حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة من اعتلاء قائمة الهدفين بعد الثنائية الذي أحرزها في مرمى أسوان في المباراة التي جمعتهما مؤخرا وفاز سموحة بخماسية نظيفة.

حيث تربع حسام حسن على قائمة الهدافين منفردا برصيد 8 أهداف لأول مرة هذا الموسم وليطيح بنجم الزمالك يوسف أوباما وأحمد سمير وعمر كمال من على الصدارة بعد جولات ممن تربعهم على القمة برصيد 7 أهداف.

ويأتي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا وشميلس بيكلي لاعب مصر المقاصة وورزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لاعب بيراميدز في دائرة الصراع على الفوز بلقب هداف الدوري المصري لكونهم نجحوا في تسجيل 6 أهداف في المسابقة وبفارق هدفين فقط عن المتصدر حسام حسن نجم سموحة السكندري.

بخماسية نظيفة حقق الفريق الكروي الأول بنادي سموحة فوزا غاليا على أسوان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حيث قدم سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق مباراة قوية واستحق الفوز الكبير والذى اهله لاحتلال المركز السابع بـ22 نقطة بعدما نجح في استعادة ذاكرة الانتصارات وغلق سلسلة التعادلات المتتالية، بينما واصل أبناء الجنوب بقيادة علاء عبدالعال السقوط والاقتراب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني بعد تلقية الهزيمة الثالثة على التوالى في المسابقة وتجمد رصيده عند 17 نقطة.

سجل أهداف سموحة حسام حسن «هدفين» أحدهما من ضربة جزاء وأحمد عبدالقادر «هدفين» وعبدالكريم الوادي.

وشهدت المباراة تفوق واضح لفريق سموحة منذ الدقيقة الاولى بعدما أحسن أحمد سامي قراءة المباراة مبكرا وأغلق جميع مفاتيح لعب أسوان وشكل خطورة حقيقية منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بينما حاول أسوان الرجوع مبكرا إلى أجواء اللقاء ومبادلة سموحة الهجمات إلا أن رد سموحة كان الأسرع في تسجيل الأهداف.