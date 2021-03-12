شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز بعد خماسية سموحة فى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أجواء المنافسة على الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني بين أكثر من ثماني فرق في الدورى المصري الممتاز لكرة القدم، نظرا لقلة فارق النقاط واقتراب مستوى معظم الفرق من بعضها.

وجاء فوز سموحة على أسوان برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الـ 16 من منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري لتزيد من أوجاع أسوان رغم البداية القوية وتصدرة المسابقة لاكثر من أسبوعين.

و بفوز سموحة على أسوان رفع أبناء الإسكندرية رصيدهم إلى 22 نقطة ارتقي بهم إلى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما زادت أوجاع أسوان بعد تلقية الهزيمة الثالثة على التوالى ليبقي عند النقطة الـ 17 محتلا المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز المصري لكرة القدم.

وكانت الثنائية التي سجلها الزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز المصري وانتهت بفوز الزمالك على سيراميكا 2/0 وضعته منفردا على جدول المسابقة.

ورغم تفوق الزمالك في عدد المباريات بعد خوضه 14 مباراة عن منافسة الأهلي الذي خاض 11 مباراة مما منحه الأفضلية في تصدر المسابقة بـ33 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلى ورغم اشتعال الصراع على القمة بين الأهلي والزمالك على تصدر جدول ترتيب فرق الدوري المصري إلا أن الصراع محتدم وساخن أيضا في القاع من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني.

وشهدت نتيجة مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا فوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقى وإمام عاشور.

و جاء ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1 الزمالك 33

2 الأهلي 27

3 بيراميدز 25

4 مصر المقاصة 24

5 إنبي 23

6 المصري 22

7 سموحة

8 الاتحاد السكندري 22

9 الجونة 21

10 سيراميكا كليوباترا 21

11 غزل المحلة 21

12 أسوان 17

13 المقاولون العرب 15

14 البنك الأهلي 14

15 طلائع الجيش 13

16 الإسماعيلي 10

17 الإنتاج الحربي 10

18 وادي دجلة 9