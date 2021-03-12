شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقسو على أسوان بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بخماسية نظيفية حقق الفريق الكروي الاول بنادي سموحة فوزا غاليا على أسوان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حيث قدم سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق مباراة قوية واستحق الفوز الكبير والذى اهله لاحتلال المركز السابع بـ22 نقطة بعدما نجح في استعادة ذاكرة الانتصارات وغلق سلسلة التعادلات المتتالية، بينما واصل أبناء الجنوب بقيادة علاء عبدالعال السقوط والاقتراب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني بعد تلقية الهزيمة الثالثة على التوالى في المسابقة وتجمد رصيده عند 17 نقطة.

سجل أهداف سموحة حسام حسن «هدفين» أحدهما من ضربة جزاء وأحمد عبدالقادر «هدفين» وعبدالكريم الوادي.

وشهدت المباراة تفوق واضح لسموحة منذ الدقيقة الاولى بعدما أحسن أحمد سامي قراءة المباراة مبكرا وأغلق جميع مفاتيح لعب أسوان وشكل خطورة حقيقية منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بينما حاول أسوان الرجوع مبكرا إلى أجواء اللقاء ومبادلة سموحة الهجمات إلا أن رد سموحة كان الأسرع في تسجيل الأهداف.