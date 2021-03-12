شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود أول مران مع الزمالك وهذه أول طلباته من اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وحرص المدير الفني الفرنسي على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين، وقدم لهم التهنئة بعد الفوز على سيراميكا في لقاء أمس وتقديم عرض قوي.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز الشديد في المرحلة المقبلة، لأن هناك أهدافا يسعى إلى تحقيقها بمساعدة كل اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين

قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سيراميكا بالأمس، وتولى تدريبهم فرناندو المدرب المساعد، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية لتفادي الإجهاد والإرهاق.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية تحت إشراف كارتيرون المدير الفني الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.