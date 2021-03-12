شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر «ثلاثية» الزمالك من التدخل في عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الجلسة التى عقدها الفرنس باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الزمالك حالة من الشد والجذب بين كارتيرون ومسؤولي نادي الزمالك

وتعاقد الزمالك رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق فنيا خلفا للبرتغالي باتشيكو الذي انتهت علاقته بالنادي رسميا امس.

ووضع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خلال جلسة التوقيع العديد من الشروط قبل إمضاء العقد أولها عدم التدخل في عمله الفني تحت أي ظروف ومنحه كافة الصلاحيات بشكل واقعي وليس مجرد تصريحات إعلامية فقط.

ووفقا لمصدر مطلع شهد جلسة التوقيع فأن كارتيرون أبلغ اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك أنه لن يسمح لأي مسؤول إداري في النادي بالتدخل في أي امور فنية تخص فريق الكرة.

وقال لهم: انا المسؤول الأول والأخير عن الفريق وعن الـ 30 لاعبا وعن الجهاز المعاون وإذا حدث أي إخفاق فسوف تلقون باللوم على كارتيرون وحده فبالتالي عليكم عدم التدخل في عملي مطلقا حتى ولو بالرأي والمشورة ويكفي انكم تعاقدتم مع بارتيس كارتيرون

وأكد المصدر: أن كارتيرون نمى إلى علمه تدخل بعض أعضاء اللجنة الثلاثية واللجنة التنفيذية في بعض القرارات الفنية في عهد الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي باتشيكو وصلت لدرجة فرض بعض اللاعبين عليه في التشكيل الرسمي للمباريات المحلية والأفريقية وهو ما أبدى عليه كارتيرون إعتراضه وقال: لن أسمح بتكرار هذه الأمور مهما حدث ومهما كلفني الأمر حتي أضمن النجاح في عملي في الولاية الثانية.

يذكر أن كارتيرون قد فسخ عقده مع الزمالك مؤخرا وانضم للتعاون السعودي بعد سداده قيمة الشرط الجزائي في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

ويقود باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مرانه الأول اليوم مع لاعبي الزمالك بعد تعاقده رسميا وتوليه القيادة الفنية للفريق.

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