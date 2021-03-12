شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وقائع ترصد سبب رفض الجماهير لتعليق أحمد الطيب على مباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الغليان والغضب الشديد انتابت عدد ليس بقليل من أنصار وعشاق النادي الأهلي فور إعلان خبر إسناد مهمة التعليق والوصف التفصيلي على مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، للمعلق أحمد الطيب.

وعُرف عن أحمد الطيب انتمائه لنادي الزمالك وميوله البيضاء، وهو أمر لا يعيبه بالطبع، حاله حال عدد آخر من المعلقين المعروفين بمويلهم الحمراء وعشقهم للنادي الأهلي طالما الأمر لا يمس المهنية بشيء ويبتعد كل البعد عن التحيز خلال القيام بالتعليق على المباريات أو إثارة الجماهير ومحاولة نشر التعصب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسباب دفعت جماهير الأهلي لوضع أحمد الطيب في قائمة المرفوضين، وهذا حق أصيل لكل جمهور، في تفضيل معلق على آخر، طالما الأمر لا يصل إلى مرحلة التجاوز والسب والسخرية.

أولاً: تغريدات «في المقص» تثير جماهير الأهلي

يعبر المعلق أحمد الطيب ابن مدينة السويس، في كثير من الأحيان على حبه لنادي الزمالك بتغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر، مع الزج باسم الأهلي في كثير من الأحيان، خلال التعبير عن رأيه أو وجهة نظره، وهو الأمر الذي لا تتقبله جماهير النادي الأحمر.

ثانياً: واقعة المطربين والفنانين وانتمائاتهم

واقعة شهيرة أشعلت النيران بين أحمد الطيب وجماهير الأهلي وكان الإعلامي أحمد شوبير طرفاً أصيلاً فيها، فخلال مباراة الزمالك أمام إنبي بموسم 2015-2016، تطرق الطيب لذكر بعض نجوم الفن وانتمائاتهم، حيث سرد المعلق أسماء فنانين من عمالقة المجال وشدد على ميولها البيضاء، في الوقت الذي أعلن عن أسماء مطربين شعبيين ينتمون للنادي الأهلي وهو ما ترتب عليه تعليق أحمد شوبير على الأمر خلال شوطي المباراة بالاستوديو التحليلي، ثم أزمة شهيرة وتشابك بالأيدي بعدها بـ 48 ساعة عبر الشاشات الفضائية خلال حلقة بقناة دريم مع الاعلامي وائل الإبراشي.

ثالثاً: آراء الطيب خلال الظهور ضيفاً للتحليل

يُظهر أحمد الطيب أرائه المنتمية لنادي الزمالك وتوقعاته بسقوط الأهلي في فخ الهزائم عند حلوله ضيفاً على الشاشة لتحليل المباريات عبر شاشة بين سبورت وذلك من خلال رؤية فنية للمشهد الرياضي والمستجدات الكروية والمنافسات بين القطبين محلياً وقارياً وهو له كامل الحرية في وجهة نظره، مثلما يكون الأمر لبعض المنتمين للنادي الأهلي من معلقين ومحللين وإعلامين، لكنه الأمر الذي يزيد من غضب أنصار التتش ضده.

رابعاً: مقاطع فيديو ترد على جماهير الأهلي

ظهر أحمد الطيب في أكثر من مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، يرد خلالها على منتقديه وعلى السخرية التي يتعرض لها من أنصار الأهلي مع التحفظ على عدم ذكر اسم النادي، وربما زاد الأمر من حالة الاحتقان بين الطرفين، في ظل تبادل العبارات الساخنة ورفض المعلق المصري هذا الكم من السب الذي يناله عبر «السوشيال الميديا» من جماهير الأهلي