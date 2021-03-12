شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مجلس إدارة نادى مياه المنيا بعد صعوده إلى الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم عدد من القيادات الرياضية بمحافظة المنيا، وشركة مياه المنيا، وبحضور أيمن عبدالرحمن الأفندي رئيس منطقة الميني فوتبول بالمنيا، فريق نادي مياه المنيا برئاسة المهندس ياسرأحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة، وذلك لصعود الفريق إلى الدورى الممتاز للمينى فوتبول.

وتم تسليم درع اتحاد الميني فوتبول للشركة، وقام الكابتن صلاح خالد بتقديم درع باسم اللجنة الرياضية للمهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس النادى.

كما قام المهندس ياسر أحمد الشهاوي بتسليم شهادات شكر وتقدير لجميع الساده الحضور، والتقاط عدد من الصور التذكارية.