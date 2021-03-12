برنامج الأهلي حتى موعد السفر للكونغو.. وتفاصيل إصابات «المارد الأحمر» قبل لقاء «فيتا كلوب»

الشارقة - اميمة ياسر - تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق أمام فيتا كلوب ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الأهلي مرانه في الواحدة والنصف ظهر أمس الخميس بدون الحصول على راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر الدوري.

برنامج الاهلي المصري قبل مباراة فيتا كلوب

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر في تحقيق نتيجة إيجابية، لتعزيز موقفهم في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وتدرب الأهلي أمس بينما حصل لاعبيه على راحة سلبية اليوم الجمعة على أن يستأنف تدريباته صباح غدًا السبت قبل السفر إلى الكونغو عصر السبت عبر طائرة خاصة.

العامري رئيس لبعثة الاهلي فى الكونغو

ويرأس العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق الكروي في الكونغو بعد تكليفه من مجلس الإدارة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة.

مباراة الإسماعيلي

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الإسماعيلي والتي جمعتهما أول أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ12 للدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، من أجل بدء التحضير لموقعة فيتا كلوب الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط بمباراة الجولة الأخيرة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويواجه المارد الأحمر العديد من الإصابات قبل المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالكونغو.

فى التقرير التالي، نلقى الضوء على إصابات الأهلي قبل السفر للكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب الذي تعادل مع الأهلي في القاهرة السبت الماضي 2\2 في الجولة الثالثة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

س: كيف يستعد الأهلي لرحلة الكونغو؟

ج: الأهلي تدرب أمس ، الخميس، بالتتش وحصل على راحة اليوم ثم سيتدرب صباح غداً بالتتش ثم يطير إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.

س: ما هي أبرز الإصابات في الأهلي قبل رحلة الكونغو؟

ج يعاني الأهلي من إصابات كثيرة ظهرت بوضوح في مباراة الأسماعيلي أول أمس ، الأربعاء ، في الدوري التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، فقد غاب عن الأهلي فيها ، كلاً من ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمود وحيد ، طاهر طاهر للإصابة بالإضافة لأستمرار غياب وليد سليمان للسبب ذاته.

س: ما هي تطورات تعافي هؤلاء المصابين؟

ج: حسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ، فأن على ملعول سينتزم في مران الفريق غداً وسيكون جاهز للسفر مع الفريق للكونغو أما محمود وحيد فيحتاج للعلاج شهرين وتبدو حظوظ أيمن أشرف قوية في السفر هو الأخر أما طاهر محمد طاهر فسيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد.

س: وماذا عن موقف وليد سليمان؟

ج: سيكون من الصعب سفر وليد سليمان مع الأهلي للكونغو بسبب إقامة المباراة على ملعب ترتان، خاصة أن اللاعب عائد من إصابة طويلة هي تمزق في العضلة الخلفية.