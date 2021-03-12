شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى فى تدريبات الإسماعيلي بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلى اليوم عودة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

ويحل الإسماعيلى ضيفا على طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الــ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للتدريبات الجماعية، تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.

وكان المدافع الدولى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات بشكل متدرج ، سعيا لوصوله للجاهزية الكاملة قبيل الاعتماد على جهود فى المباريات.