غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إٔن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.
وأكد الجهاز الطبى أن على معلول شعر بآلام فى نفس موضع إصابته فى العضلة الخلفية خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفى انتظار أشعة الرنين.
ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وبشكل مبدئى يخضع على معلول لبرنامج تأهيلى جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية.
وأكد الجهاز الطبى جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.