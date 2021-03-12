شكرا لقرائتكم خبر عن غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إٔن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.‏

وأكد الجهاز الطبى أن على معلول شعر بآلام فى نفس موضع إصابته فى العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفى انتظار أشعة الرنين.‏

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبشكل مبدئى يخضع على معلول لبرنامج تأهيلى جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية.‏

وأكد الجهاز الطبى جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.