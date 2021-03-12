شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

كما أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعض التدريبات الفنية للتدريب على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، وخاض لاعبو الفريق "تقسيمة" بطول ملعب التدريب لتنفيذ ما قام بشرحه المدير الفني قبل المران.

وجاءت التقسيمة مطولة بين اللاعبين على شوطين مدة كل شوط نصف ساعة؛ وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين الغائبين عن مشاركة سيراميكا.

باتريس كارتيرون يقود أول تدريب للزمالك عقب توليه المهمة خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وحرص الخواجة الفرنسى على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، هنئهم خلالها بالفوز على سيراميكا، مطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبين خلال جلسته إن هناك أهداف يسعى لتحقيقها ، لافتًا إلى إن تلك الأهداف لا يمكن أن يحققها بمفرده لكنه يحتاج لمساعدة جميع اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الزمالك، خاصة فى ظل التعديل الذى تم على الجهاز الفنى ورحيل باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.