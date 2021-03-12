شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021.

ويلتقى فريق الزمالك المتصدر لجدول الترتيب نظيره الطيران فى السادسة مساءً فى نفس الجولة على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

ويواصل الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول، حيث يمتلك 20 نقطة، فيما ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 19 وبالفوز على زعيم الثغر يتبقى له مباراة مؤجلة.

وشهدت الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة التى أقيمت الاثنين الماضى فوز كل من، هليوبوليس على القناة 1/3، و بتروجت على الترسانة 1/3 و الزمالك على الداخلية 0/3، و الأهلي على الطيران 0/3، والاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2/3 .

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.