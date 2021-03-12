شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية وأخرت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بغضروف الركبة قبل أن يجرى عملية جراحية ويخضع لبرنامج تأهيلى، ولكن خطأ فى التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب، بعدما اشتكى من رشح فى الركبة لمدة طويلة، قبل أن يتعافى من الإصابة وينهى البرنامج التأهيلى ولكن مع بدء خوضه تدريبات الكرة عادت شكواه من رشح الركبة.

وحدد الجهاز الطبى برنامج تأهيل لكريم نيدفيد لمدة 3 أسابيع على أن ينتهى بنهاية الشهر الجارى، ويكون جاهزا لنزول تدريبات الأهلى الجماعية أول أبريل حال تعافيه التام وانتهاء شكواه من رشح فى الركبة.

ويواجه كريم نيدفيد سوء حظ كبير فى الإصابات التى تلحق به واحدة تلو الأخرى، قبل أن يكون جاهزاً للمشاركة مع نهاية الشهر الجاري، ويمنى النفس أن تتوقف الإصابات التى تلاحقه وتهدد مشواره الكروى.