شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للفرنسي كارتيرون فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، تدريب الفريق اليوم بعد توليه المهمة رسمياً خلفاً للبرتغالى جايمى باتشيكو، الذى قرر المجلس الأبيض توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء أمس الخميس، وحسمها الأبيض بثنائية نظيفة ضمن مواجهات الدورى الممتاز.

وحرص كارتيرون على منح اللاعبين بعض التعليمات داخل أرض الملعب، وشاركهم فى التدريبات والتى جاءت خفيفة بالكرة، خاصة أنه التدريب الأول له مع الفريق، وخاض الرباعى يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمود علاء وعبد الله جمعة تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب، بينما تم تقسيم باقى اللاعبين إلى مجموعات مع تمرير الكرة بينهما .

كما شهد تدريب الزمالك مشاركة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق والذى عاد إلى النادى مؤخرا بناءً على رغبته لإنهاء مسيرته فى القلعة البيضاء.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الترجى التونسى المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقبل مباراة الترجى، يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بدورى الأبطال الأفريقى برصيد نقطتين من تعادلين أمام تونجيث السنغالى ومولودية الجزائر بدون أهداف وخسارة أمام الترجى بثلاثية مقابل هدف، بينما يتصدر بطل تونس المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل ويأتى مولودية الجزائر بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتولى الفرنسى باتريس كارتيرون، المسئولية الفنية للزمالك فى مباراة الترجي، بعد توليه المهمة، خلفا للبرتغالى جايمى باتشيكو، الذى قرر مسئولو النادى توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا، ويسعى المدرب الفرنسى لحسم مباراة الترجى لنيل ثقة الجماهير، وتكون بداية قوية لانطلاقته الجديدة مع الفريق، بعدما سبق ونال حب الجمهور الأبيض فى ولايته الأولي.

وتلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بأسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.