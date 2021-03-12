شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول لقاء بين كارتيرون ولاعبى الزمالك في الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول تدريب جماعى للفريق عقب توليه المهمة خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ورحب لاعبو الزمالك بالفرنسى كارتيرون، وعقد المدير الفنى جلسة سريعة مع اللاعبين، وقدم لهم التهنئة بعد الفوز على سيراميكا وتقديم عرض قوى.

وطلب الخواجة الفرنسى من اللاعبين التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك أهدافا يسعى لتحقيقها بمساعدة كل اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الزمالك، خاصة فى ظل التعديل الذى تم على الجهاز الفنى ورحيل باتشيكو.

وقسم الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبى الزمالك إلى مجموعتين، على هامش المران الجماعى المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء سيراميكا بالأمس، وتولى تدريبهم فرناندو المدرب المساعد، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية لتفادى الإجهاد والإرهاق، وأدى باقى اللاعبين تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية تحت إشراف كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.